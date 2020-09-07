شكرا لقرائتكم خبر عن 87 ألف إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة والوفيات 734 والمتعافين 82805 لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر94 بالمائة. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 463 والمنومين في العناية المركزة 160.

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