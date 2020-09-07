شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. التحول إلى التعليم عن بعد في المدارس المصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة التربية والتعليم في الأردن التحول الى التعليم عن بعد مدة 14 يوما لجميع الصفوف في مدرستين تابعتين لمديرية تربية لواء الجامعة. وقالت الوزارة ان هذا الاجراء جاء بعد تسجيل ثلاث اصابات لطلاب مخالطين لاصابات مؤكدة سابقا، بفيروس كورونا.

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