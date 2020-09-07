أسامة رشيد: لا اشعر بالراحة مع المنتخب الوطني

وقال رشيد في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إنني "لا اشعر بالراحة باللعب مع المنتخب الوطني بالرغم من عدم وجود أي مشكلات مع أي شخص".

وأوضح بالقول، "العب مع النادي بشكل جيد لكني لا اعلم ماذا يحدث لي مع المنتخب الوطني، فالتكتيك والواجبات مع سانتا كلارا تختلف عن الواجبات مع المنتخب".



برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.