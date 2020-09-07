فيديو يكشف المهنة التي أحبتها نادين نجيم قبل التمثيل... خمّنوا ما هي!

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً سُجّل خلال مشاركة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل انتخاب ملكلة جمال لبنان في العام 2004.

وتبين أن المقطع نُشر للمرة الأولى العام الماضي في شباط (فبراير) 2019 على حساب يحمل اسم "نادي ملكة جمال لبنان". ومن خلاله ظهرت نادين في تقرير أُعدّ على هامش الحفل، وأشارت فيه إلى أنها تبلغ الـ20 من عمرها وأنها تطمح إلى الحصول على اللقب، وأنها ستهتم في حال حصلت عليه بقضايا تهم البيئة والعجزة. ولفتت نادين إلى أنها إذا لم تتمكن من الفوز، ستتفرغ للعمل الصحافي، مع الإشارة إلى أن الصحافة هي المهنة التي تحبّها، وأنها تتابع دراستها في هذا المجال.

يُشار إلى أن الأضواء سُلّطت على نادين إثر إصابتها في الانفجار الكبير الذي حدث في مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) الماضي (2020)، وهو ما دفعها إلى إطلاق تغريدات عبّرت من خلالها عن عدم رضاها على الواقع الذي يشهده لبنان، وأبدت رغبتها في مغادرته قبل أن تقرر الرحيل عن منزلها الذي تعرّض لضرر كبير.