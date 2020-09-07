مصدر: إنهاء تكليف موفق الربيعي بسكرتارية لجنة الصحة الوطنية

أفاد مصدر سياسي، الاثنين، بإنهاء تكليف موفق الربيعي من سكرتارية لجنة الصحة الوطنية.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم إنهاء تكليف موفق الربيعي من سكرتارية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية". وكان الربيعي قد تم تعيينه مؤخراً سكرتيراً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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