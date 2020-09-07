بالفيديو جاسم النويني .. حنجرةٌ جسّدت أحزان واقعة ألطف في كربلاء



ولد في قضاء الهندية (طوريج) عام 1934م ولد في قضاء الهندية (طوريج) عام 1934م الشيخ النويني هو من أعمدة المنبر الحسيني يمتاز بصوتٍ نقيّ تمكّنٍ من أداء القصائد الحسينية بمختلف المقامات والأطوار رحل النويني بعد أن أثرى المجالس الحسينية بمئات الأطوار على مدى ما يقارب السبع عقود من الخدمة الحسينية



نعاه الرواديد الحسينيون بعد رحيله بقصائد عدة منهم ملا باسم الكربلائي والمنشد محمد علكم الكربلائي وغيرهم نعاه الرواديد الحسينيون بعد رحيله بقصائد عدة منهم ملا باسم الكربلائي والمنشد محمد علكم الكربلائي وغيرهم

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