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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسجل 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و117 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 389 ألف حالة، بعد تسجيل 2152 إصابة جديدة.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 22 ألفا و410 حالات، بعد تسجيل 117 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت إلى أن 3733 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 335 ألفا.
وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.
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