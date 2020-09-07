الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط ،الیوم الاثنین، تضامن الجامعة الكامل مع السودان ومساندته في جھوده لمواجھة تداعیات السیول والفیضانات التي اجتاحت عددا من مناطق البلاد.

Advertisements ووجه ابو الغیط في بیان للامانة العامة للجامعة العربیة بتقدیم دعم مالي عاجل للحكومة السودانیة من (صندوق دعم الشؤون الانسانیة)، لدى الجامعة لمساعدتھا على مواجھة تداعیات ھذه الكارثة وتوفیر الاغاثة للمتضررین. وأوضح البیان أن أبو الغیط وجه بالعمل نحو سرعة عقد "الآلیة المشتركة" بین الجامعة العربیة والجھات المختصة بالشؤون الانسانیة في الحكومة السودانیة لوضع خطط عاجلة لدعم السودان على الصعیدین الاغاثي والتنموي واستكمال بحث المشروعات التي یمكن أن تنفذھا الجامعة في ھذا المضمار في المرحلة المقبلة.

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