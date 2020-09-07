"سلامٌ لبيروت" تخصص 100 ألف دولار لمساندة العاملات الأجنبيات المتضررات من انفجار المرفأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

خصصت حملة "سلام لبيروت" التي أطلقتها قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 100 ألف دولار لإطلاق مبادرة تستهدف دعم ومساندة العاملات الأجنبيات المتضررات اللاتي فقدن مساكنهن ومصادر رزقهن جراء انفجار مرفأ بيروت.



وباشرت المبادرة التي تقام بالشراكة مع "حركة مناهضة العنصرية" في لبنان في جمع البيانات الخاصة وجوازات سفر العمالة المستهدفة منتهية الصلاحية وتكفلت بتسديد رسوم تجديد المعاملات والمستندات الورقية القانونية وتوفير الرعاية الصحية إلى جانب توفير الدعم اللازم لمن يرغبن بالعودة إلى أوطانهن بأمان خلال فترة زمنية مدتها 5 أشهر.

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وتأتي حملة "سلام لبيروت" تحت إشراف "مؤسسة القلب الكبير" وبالتعاون مع شركاء من المؤسسات والجمعيات اللبنانية والعالمية وتستهدف توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار بما يشمل مساكن الإيواء المؤقت والاحتياجات الإنسانية اليومية إلى جانب تقييم أضرار المنازل التي طالها الانفجار وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل مراكز صحية ومستشفيات وبنى تحتية.

وقالت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير لقد نتج عن الانفجار الذي طال مرفأ بيروت الكثير من الحالات الإنسانية الملحة نتيجة فقدان البيوت ومصادر الرزق وتشتت العائلات وفي مقدمة هذه الحالات العمالة الأجنبية الوافدة التي يبلغ عددها 270 ألف عامل وعاملة وفقا لإحصاءات وزارة العمل اللبنانية لعام 2018 لهذا وضعنا مساعدتها ودعمها على قائمة أولويات حملة "سلام لبيروت" وذلك دعما للمجتمع اللبناني بكافة مكوناته خاصة في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية وصعبة.

وتفتح الحملة باب التبرع عبر الرابط التالي

https://bh.ikhair.net/ml/lebn كما تتيح التبرع عبر التحويل المصرفي من خلال مصرف الشارقة الاسلامي عبر الرمز الدولي للتحويل: AE900410000011430430024 والشيكات، والدفعات الإلكترونية أو النقدية المباشرة من خلال التواصل مع مؤسسة القلب الكبير عبر الهاتف 0557574930 .