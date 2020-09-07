في المنازل.. توقيع الكشف الطبي على السيدات في منطقة عيون موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة صحية لإجراء الفحص الطبي لبعض السيدات بمنطقة عيون موسى، وذلك ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل فريق طبي للفحص الطبي الشامل للسيدات بمنطقة عيون موسى، للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي والأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة"، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح أن الفريق الطبي يتكون من عناصر نسائية "طبيبات، ممرضات، رائدات ريفيات"، نظرًا لطبيعة المنطقة، ومراعاة عادات وتقاليد القبائل البدوية.