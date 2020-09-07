"ممفيس" تخاطب القابضة للأدوية للنظر في استمرار الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

دعا مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الشركة القابضة للأدوية، لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في استمرار الشركة.

وقالت شركة ممفيس، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على مخاطبة الشركة القابضة للنظر في استمرارية الشركة، حيث أن مجمل الخسائر بلغ في 30 يونيو الماضي 158.27 مليون جنيه، بنسبة 281.4% من رأسمال الشركة.

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وحققت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، نحو 17.4 مليون جنيه أرباحا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وحققت ممفيس 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتعد شركة ممفيس إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية، ودراسة النباتات الطبية المصرية، واستخراج المواد والعناصر النشطة داخلها، بحسب موقعها الإلكتروني.