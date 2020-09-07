مصرع فتاة غرقا داخل ترعة أمام منزلها في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقيت فتاة، في العقد الثاني من العمر مصرعها غرقا، في ترعة أمام منزلها بمركز سمسطا جنوب بني سويف، اليوم الاثنين.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "رانيا.ف.ر" 12 عامًا، مقيمة بالقرية الثالثة، التابعة لمركز سمسطا، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة إثر تعرضها للغرق في ترعة القرية.
بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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