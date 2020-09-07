محافظ أسوان: 16 مليون جنيه حصيلة مقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3523 طلب حتى الآن، بإجمالي متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليونًا و873 ألف جنيه.

وأوضح أن أعلى نسبة متحصلات للتصالح في مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتي وصلت لمليون و50 ألف جنيه.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين لتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة في أقل وقت ممكن.

مشيرًا إلى أن تلقى طلبات التصالح تجري داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض.

