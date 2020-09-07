محافظ الفيوم: مراجعة ورصد مخالفات المباني في كافة القرى خلال 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تشكيل مجموعات عمل لمراجعة جميع المنشآت على أرض المحافظة في القرى والنجوع والتوابع، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام، وإعداد تقرير بما جرى رصده من مبانٍ ومنشآت وتقسيمها إلى مرخصة، أو جرى التقدم للتصالح بشأنها، أو مُخالفة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، الاثنين لمناقشة الآليات الجديدة لرصد المخالفات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية الزراعة، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة إجراء رصد ميداني شامل لجميع مراكز وقرى وتوابع المحافظة وعددها 1800 قرية ونجع وتابع، وتسجيل كافة المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أي تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل مجموعات عمل تغطي جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.

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وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة عمل تكاملية بين كافة الجهات المشاركة في اللجان، والبدء الفوري في العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصد خلال 5 أيام.

وأوضح أن إجمالي المخالفات التي جرى رصدها حتى اليوم 31 ألفًا و102 مخالفة بجميع مراكز المحافظة، فيما بلغ عدد طلبات التصالح حتى اليوم 29 ألفًا و127 طلب، بنسبة بلغت 93% من عدد المخالفات المرصودة.