ضبط 4 أشخاص بالسويس لاتهامهم بغسـل 7 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة السويس) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد اخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. قُدرت تلك الممتلكات بحوالي (7 مليون جنيه) تقريباً. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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