عدا واحدة.. إزالة كافة مخالفات البناء في مركز الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن المركز نجح في إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء ولم يتبق سوى حالة تعد واحدة فقط بالبناء بإجمالي مساحة 85 مترًا مربعًا ضمن الموجة رقم 16 لإزالة المخالفات.

قال الطماوي، لمصراوي، إن إجمالي عدد حالات التعدي بالبناء 97 حالة على مساحة 10061 مترًا مربعًا، وحالات التعدي بالزراعة 116 حالة على مساحة 1781 فدانًا، و22 قيراطًا، و13 سهمًا، ونجح المركز في إزالة كافة أشكال التعديات بالزراعة والبناء عدا حالة واحدة فقط تعدي بالبناء جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أضاف الطماوي، أن المركز يكثف حملات المرور لمتابعة ورصد أي حالات تعد على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مع استمرار تلقي طلبات التصالح والتقنين بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.