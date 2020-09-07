إحباط ترويج 23 ألف لتر زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لزيوت السيارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية)، بحوزته (23 ألف لتر زيوت سيارات سابقة الاستخدام – 800 لتر مواد بترولية سولار – 17400 لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها معبأة داخل عبوات وغير مطابقة للمواصفات القياسية غير صالحة للاستهلاك منتج نهائي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما ضبطت شرطة التموين بمحافظة الشرقية، مالك مدشة أعلاف حيوانية بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بحوزته (5 طن أعلاف حيوانية) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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