ضبط 2500 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2594) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية)، بحوزته (3,345 طن كبدة مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها مما يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة.

كما ضبطت الحملة، المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية)، بحوزته (25,740 طن سلع غذائية سكر حر– دقيق فاخر – توابل) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.