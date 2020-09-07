"الصحة الإماراتية": تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 74,454 حالة.



وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء

الإماراتية "وام"، إلى تسجيل حالتي وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 390 حالة.وأكدت الوزارة شفاء 438 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,533 حالة.



وأعربت "الصحة الإماراتية" عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

