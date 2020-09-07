الصين تُجري مناورات عسكرية بحرية في بحر بوهاي

قالت الحكومة الصينية إنها ستُجري المزيد من المناورات العسكرية على امتداد ساحلها الشرقي والشمال شرقي بدءًا من اليوم الإثنين.

وأعلنت إدارة الأمن البحري أن المرحلة الأولى من التدريبات ستُجرى اليوم الإثنين في بحر بوهاي، قبالة ميناء تشينهوانجداو في شمال شرقي البلاد.

وأردفت الإدارة في منشور منفصل أن المرحلة الثانية التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية، ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر، قبالة سواحل مدينة ليانيونجانج.

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وأكدت على أن الإبحار سيكون محظورًا في هذه المنطقة.

وأشارت الصين الشهر الماضي إجراء أربعة تدريبات عسكرية منفصلة، في بحر بوهاي والبحرين الشرقي والأصفر وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، فيما وصفه خبراء عسكريون صينيون بأنه "تحرك نادر الحدوث".

وقامت الصين أيضًا بأنشطة عسكرية متكررة قريبا من تايوان التي تعتبرها بكين إقليما منشقا، وشكت من قيام الجيش الأمريكي بمهام متكررة في بحر الصين الجنوبي.