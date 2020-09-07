بعد تدهور حالته الصحية.. خالد مسعد يتصدر مؤشرات البحث في جوجل

تفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع تغريدة صالح النعيمه، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، التى طالب فيها بضرورة التدخل لإنقاذ وعلاج زميله خالد مسعد، قائلًا:" السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.. لا اعلم من أين أبدأ في شرح ما يعانيه اخي الكابتن خالد مسعد فهو يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، مناشداً المسؤولين في وزارة الصحة بالنظر في حاله".

تدخل السلطات السعودية لعلاجة

ولم يمر وقت طويل على تغريدة صالح النعيمة، حتى نشر خالد مسعد تغريدة، يقول فيها:" أشكر جميع من شارك ومن تواصل معي لمد يد العون والوقوف على حالة أخي الكابتن خالد مسعد، وأخص بالذكر المسؤولين في وزارة الصحة على سرعة تجاوبهم وحرصهم وفق ﷲ الجميع وجعلها في ميزان حسناتكم".

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اعتزال اللاعب خالد مسعد

في عام 2018 أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إقامة حفل اعتزال خالد مسعد على نفقته الخاصة، وفقا لبيان أصدره النادي الأهلي السعودي حينها.

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نشأة اللاعب خالد مسعد

ولد النجم خالد مسعد 23 نوفمبر 1971، في مدينة جدة غرب السعودية، ولعب لنادي الأهلي والاتحاد، ومثل المنتخب السعودي.

اكتشف موهبة خالد مسعد الكابتن بدر اليوبي أبو طلال، حتى أصبح لاعب منطقة الوسط الأيسر .