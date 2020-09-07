تركي آل الشيخ يثير قلق متابعيه بتغريدات غامضة

أثارت رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ قلق متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات غامضة لم يعرف مقصدها وفقما ذكرت وكالة روسيا اليوم. حيث نشر آل الشيخ اليوم الاثنين تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع ، لشري بدمي غالي ثمنها" في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما. في "تويتر"، قال فيها: "ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع ، لشري بدمي غالي ثمنها" في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما. وأتبعها بتغريدة أخرى قال خلالها : "يارب". Advertisements وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع التغريدة، متمنين له الشفاء ودوام الصحة والعافية وإصلاح جميع أموره. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سافر عدة مرات إلى نيويورك الأمريكية، في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.

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