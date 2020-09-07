يبلاروسيا تعتقل أكثر من 600 شخص بسبب المظاهرات

قالت وزارة الداخلية البيلاروسية انه تم اعتقال 633 شخصا بسبب الانتهاكات خلال المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، إن المتظاهرينيقومون بأعمال استفزازية ضد الشرطة ورجال الأمن.
وأوضح بيان الداخلية أن "42 احتجاجا في مختلف المدن البيلاروسية تم تنظيمها أمس الأحد. واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة للحفاظ
وأردفت الوزارة إن المتظاهرين خرجوا في احتجاجات غير مرخص لها وقاموا بأعمال استفزازية ما دفع الشرطة إلى التحرك لضمان الأمن.
وتشهد المدن البيلاروسية احتجاجت خلال الأسابيع الأخيرة مناهضة للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتطالبه بترك السلطة.
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