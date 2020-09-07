بوركينا فاسو تعلن خطتها لتدشين أول قمر اصطناعي

أعلن روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، عن تدشين بلاده لمرحلة بناء أول قمر اصطناعي خاص بها، الذي أطلقت عليه اسم "بوركينا ـ سات1".
خالصة في بوركينا فاسو.
أكد الرئيس البوركيني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بهذا الشأن، أن البلاد في طريقها الآن للحصول على العناصر المكونة للقمر الاصطناعي، مشيرًا إلى أن تكلفته تقدر بنحو 110 ملايين فرنك أفريقي (يعادل 200 ألف دولار أمريكي)، وأضاف: أن القمر الاصطناعي سيجري إنشاؤه بصورة
وأوضح الرئيس كابوري، أن هذا المشروع سيرأسه البروفيسور فريدريك واتارا رئيس جامعة "نوربرت- زونجو" في كودوجو البوركينية والذي توج كأفضل باحث في علوم الفضاء في أفريقيا من قبل الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي عام 2018.
وأضاف أن البروفيسور واتارا تقدم بهذا المشروع لرئيس الجمهورية في يناير 2019 وحصل على تعهد رئاسي بمساندته.
وأعرب رئيس بوركينافاسو عن سعادته بالإمكانات التي سيقدمها هذا القمر الصناعي في مجال تنبؤات الطقس والتحذير من الكوارث الطبيعية والمجالات الأخرى المرتبطة بالبحث العلمي والتنمية، لافتا إلى أن عملية إطلاق القمر الصناعي ستجري بالتعاون مع أحد البلدان الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية مثل الصين واليابان.
تتضمن المرحلة الأولى لمشروع القمر الصناعي "بوركينا ـ سات1" بناء المحطة الأرضية للقمر على أرض جامعة "نوربرت ـ زونجو" وتتضمن المرحلة الثانية بناء القمر الصناعي وعقب الانتهاء من هذه المرحلة بنجاح ستبدأ بوركينا فاسو المرحلة الثالثة التي تشمل نقل القمر الصناعي وإطلاقه إلى الفضاء.
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