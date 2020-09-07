اخبار العالم

كازاخستان تسجل 60 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 106 آلاف و361

حالة.
 قالت وزارة الصحة، في بيان (نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الإلكتروني)، إن البلاد سجلت أيضا على مدار يوم أمس 131 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من عواقب المرض إلى 99 ألفا و654 شخصًا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الكازاخية افتتاح مركز طبي للكشف عن فيروس كورونا في مطار آلماتا الدولي بين المسافرين الدوليين، وذلك عن طريق أخذ مسحات من الأنف والحلق.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كازاخستان تسجل 60 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا