كازاخستان تسجل 60 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 106 آلاف و361

حالة.قالت وزارة الصحة، في بيان (نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الإلكتروني)، إن البلاد سجلت أيضا على مدار يوم أمس 131 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من عواقب المرض إلى 99 ألفا و654 شخصًا.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الكازاخية افتتاح مركز طبي للكشف عن فيروس كورونا في مطار آلماتا الدولي بين المسافرين الدوليين، وذلك عن طريق أخذ مسحات من الأنف والحلق.