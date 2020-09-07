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مستوطن يدهس طفلًا فلسطينيًا بالخليل

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 تعرض الطفل الفلسطيني، يوسف سعيد محمد جابر (11 عامًا) إلى الدهس من مستوطن، مما أدى إلى جروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده مساء يوم أمس الأحد، وفقًا

لوكالة روسيا اليوم.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الحادث وقع على الشارع الالتفافي رقم 60 شرق مدينة الخليل.

 

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الطفل المصاب نقل لتلقي العلاج داخل أحد المشافي، بعد أن تلقى الإسعافات الأولية.

 

يذكر أن الشوارع الالتفافية المحيطة بمحافظة الخليل شهدت عشرات عمليات الدهس لأطفال فلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين بشكل متعمد.

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