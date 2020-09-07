ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم بيانات ألمانية إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أولى جلسات اليوم الإثنين، بدعم تقديرات بشأن تحقيق الناتج الصناعي لألمانيا، أكبر اقتصادات القارة العجوز، نموًا خلال الأشهر المقبلة.

صعد مؤشر"يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 1.01% مسجلًا 365 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.09% عند مستوى 5109 نقطة، وسجل مؤشر"داكس" الألماني صعودًا بنسبة 1.24% عند مستوى 13.002 نقطة، كذلك صعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعًا بنسبة 1.29% مسجلًا 5873 نقطة.

أظهرت نتائج مسح لمعهد إيفو الألماني أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الشركات الصناعية في ألمانيا، التي تضررت من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس

وقال كلاوس فولرابه المشرف علي مسوح إيفو إن القطاع الصناعي الذي يعد محركا لنمو الاقتصاد الألماني يعود لمساره بصورة تدريجية.

وارتفع مؤشر إيفو إلى 15.4 نقطة في أغسطس من 14.3 نقطة في يوليو.

ونقل موقع ماركت ووتش الاقتصادي عن حسين سيد، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى مجموعة "إف إكس تي إم" : إن طرح كميات كبيرة من السيولة النقدية وخفض معدلات الفائدة لم يعد حلًا للأزمات الاقتصادية كافة المترتبة على أزمة تفشي كورونا، أصبح ضروريًا أن نستشعر تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية ونهاية لأزمة تفشي كورونا تختفي معها المخاطر الهبوطية التي تحدق بالأسواق العالمية".

100" البريطاني ارتفاعًا بنسبة 1.29% مسجلًا 5873 نقطة.أظهرت نتائج مسح لمعهد إيفو الألماني أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الشركات الصناعية في ألمانيا، التي تضررت من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ، على نحو طفيف في الأشهر المقبلة.وقال كلاوس فولرابه المشرف علي مسوح إيفو إن القطاع الصناعي الذي يعد محركا لنمو الاقتصاد الألماني يعود لمساره بصورة تدريجية.وارتفع مؤشر إيفو إلى 15.4 نقطة في أغسطس من 14.3 نقطة في يوليو.ونقل موقع ماركت ووتش الاقتصادي عن حسين سيد، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى مجموعة "إف إكس تي إم" : إن طرح كميات كبيرة من السيولة النقدية وخفض معدلات الفائدة لم يعد حلًا للأزمات الاقتصادية كافة المترتبة على أزمة تفشي كورونا، أصبح ضروريًا أن نستشعر تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية ونهاية لأزمة تفشي كورونا تختفي معها المخاطر الهبوطية التي تحدق بالأسواق العالمية".

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