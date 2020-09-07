كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد العام التونسي للشغل: هناك أطراف سياسية تبث الفتنة في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، أن هناك أطراف سياسية تستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، بضرورة التصدي إلى خطاب التحريض وتبييض الإرهاب من قبل بعض الأطراف السياسية.

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وأفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية.