كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على منفذ هجوم مدينة برمنجهام البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، القبض على المشتبه به في حوادث الطعن التي وقعت فجر الأحد في مدينة برمنغهام وسط بريطانيا.

ونشرت الشرطة البريطانية، مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة للمشتبه به، الذي ظهر مرتديا قبعة بيسبول وسترة سوداء وبنطالا وحذاء داكني اللون.

واعتقلت شرطة وست ميدلاندز التي تقع برمنغهام في نطاقها، المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما في منطقة سيلي أوك بالمدينة الساعة الرابعة صباحا.

وذكر المحققون، أن عمليات الطعن التي وقعت في 4 مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها، لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.

وكان ستيف غراهام قائد شرطة برمنجهام قال: "عمل الضباط أمس (الأحد) وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين) على تعقب الرجل الذي نعتقد أنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة".

وأضاف قائد شرطة برمنغهام: "من الواضح أن هذا تطور مهم لكن تحقيقنا مستمر. ما زلنا بحاجة للتحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم".

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وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، توفي رجل يبلغ من العمر 23 عاما بعد تعرضه للطعن، بينما يرقد شاب عمره 19 عاما وامرأة تبلغ من العمر 32 عاما في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهما للطعن أيضا، وأصيب 5 آخرون بجروح أقل خطورة.

وقالت شرطة منطقة "ويست ميلاندز"، في وقت سابق، إن المحققين يعملون في أكثر من اتجاه بحثا عن المشتبه به.

وذكر محققون أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الهجمات مرتبطة بالإرهاب".

وكانت الشرطة البريطانية قالت، الأحد، إن برمنغهام، التي تعتبر ثاني أهم المدن البريطانية، شهدت عمليات طعن جماعية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.