بشرط التوفر على حجز فندقي أو دعوة من مقاولة.. المغرب يفتح أبوابه للأجانب

بعد أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة كورونا، بدأ المغرب في فتح حدوده أمام المواطنين الأجانب، واضعا بعض الشروط لدخولهم إلى أراضيه.

وحسب مراسلات من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن المغرب بدأ، منذ أول أمس السبت، في السماح للأجانب، غير المقيمين فيه، بالدخول إلى أراضيه.

وبات المغرب يشترط على الأجانب، الراغبين في السفر إليه، التوفر على دعوة من إحدى المقاولات المغربية، أو حجز فندقي.

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وطلبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إخبار المصالح المعنية، وشركات الطيران بهذا التغيير، الذي تم اعتماده في معايير السماح بدخول الأراضي المغربية.

يذكر أن المغرب كان قد أغلق حدوده، منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، وبدأ في إطلاق رحلات لإعادة عالقيه، ثم فتح الباب أمام مواطنيه، أو المقيمين فيه للدخول، منذ شهر يوليوز الماضي، قبل أن يوسع معاييره في هذه الإجراءات الأخيرة، المعلن عنها.

وكانت مقاولات قد طالبت بتسهيل معايير دخول المغرب، من أجل السماح لخبرائها الأجانب بالدخول إلى الأراضي المغربية، للقيام بمهامهم.