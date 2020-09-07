نجم المنتخب الجزائري رياض محرز يصاب بكورونا

أصيب نجم كرة القدم الجزائري، رياض محرز، بفيروس كورونا، حسب ما أعلنه فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين.
وأعلن مانشستر سيتي، في بلاغ رسمي، أن لاعبيه، محرز، والفرنسي، إيمريك لابورت، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، ونتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة بهما جاءت إيجابية.
ويخضع محرز، ولابورت للحجر الصحي الذاتي، على الرغم من أنهما لم تظهر عليهما أعراض الفيروس حتى الآن.
وتأتي إصابة محرز، وزميله في مانشستر سيتي، قبل أسبوع، من بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.
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