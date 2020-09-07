مكناس.. اعتماد التعليم عن بعد حصرا في 21 مؤسسة في مناطق موبوءة

أعلنت المديرية الاقليمية للتربية الوطنية لمكناس عن تطبيق نظام التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين، في 21 مؤسسة تعليمية تقع في حيين تم إغلاقهما وتصنيفهما بؤرتين وبائيتين في المدينة.

ويهم هذا القرار، حسب المصدر ذاته، 16 مدرسة خاصة و5 مدارس عمومية في حيي المنصور وكاميليا على أن يستطيع التلاميذ الالتحاق بمؤسساتهم بعد تحسن الوضعية الوبائية بهذين الحيين.

كما سيتم اقرار التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ الذين تأكدت إصابة أحد أفراد أسرهم بكوفيد 19.

وأشارت المديرية الى أن التلاميذ غير المشمولين بهذا القرار سيتم استقبالهم يومي 7 و 8 شتنبر بالمؤسسات التعليمية من خلال مجموعات صغيرة، أخذا بعين الاعتبار التدابير الوقائية.

ودعت الأطر التربوية والادارية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والأسر ومجموع الشركاء الى مواصلة الانخراط والتعبئة قصد انجاح الصيغة التربوية المعتمدة في هذه الظرفية الاستثنائية.