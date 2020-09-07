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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل والان مع التفاصيل
الإثنين 7 سبتمبر 2020
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية، مشدداً على أن خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في خضم الاستقطاب العربي الحالي تدرك أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعاً».
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدته قائلاً: «خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل»، واختتم الدكتور أنور بن محمد قرقاش تغريدته بالقول: «أما عملنا فيجب أن يضع نصب عينيه المستقبل بكل ما يضمّه من ازدهار واستقرار وطموح».
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