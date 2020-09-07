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الهند تصبح ثاني أكثر دولة بإصابات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 7 سبتمبر 2020

باتت الهند، الإثنين، ثاني أكثر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 4.2 مليون حالة.

 

ووفق حصيلة "فرانس برس"، تجاوز عدد إصابات كوفيد-19 في الهند ذاك المسجّل في البرازيل لتصبح الدولة الآسيوية هي الثانية لجهة عدد الحالات على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة.

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وسجّلت الهند 4,20 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، بحسب بيانات وزارة الصحة، مقارنة بـ4,12 مليون إصابة أعلنت في البرازيل و6,25 مليون في الولايات المتحدة.

 

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