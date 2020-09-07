شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر : المملكة تدعم الأمن والاستقرار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر : "‏سعدت بلقائي مع مدير أمن محافظة عدن اللواء أحمد الحامدي حيث ناقشنا أهمية تعزيز الامن والاستقرار في عدن في ظل ما يملكه من خبرة ورؤية وثقة ودعم الجميع للعمل على حفظ أمن المحافظة لتنميتها وتوفير الخدمات لسكانها. وأكدت له دعم التحالف بقيادة المملكة لكل مايسهم في تحقيق الامن والاستقرار.

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