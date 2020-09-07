شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحقق في حادث استهداف مطار بغداد بـ3 صواريخ والان نبدء بالتفاصيل

فتحت الجهات الأمنية العراقية المختصة تحقيقًا لتحديد الجهة المقصرة في حادثة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه اليوم قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق لتحديد الجهة المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي . وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي, مما أدى إلى تضرر أربع مركبات مدنية.

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