شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مالي عاجل من الجامعة العربية للحكومة السودانية والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لجمهورية السودان، قيادة وحكومة وشعباً، ولأسر ضحايا هذه الكارثة، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وجه بتقديم دعم مالي عاجل للحكومة السودانية من صندوق دعم الشئون الإنسانية لدى الجامعة العربية لمساعدة الحكومة على مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتوفير الإغاثة للمتضررين من هذه السيول والفيضانات.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط وجه أيضاً بالعمل نحو سرعة عقد الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والجهات المختصة بالشئون الإنسانية في الحكومة السودانية لوضع خطط عاجلة لدعم السودان على الصعيدين الإغاثي والتنموي واستكمال بحث المشروعات التي يمكن أن تنفذها الجامعة في هذا المضمار في المرحلة المقبلة.
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