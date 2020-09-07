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مناورات عسكرية صينية ترفع حالة التوتر الإقليمي

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قالت الحكومة الصينية إنها ستجري المزيد من المناورات العسكرية على امتداد ساحلها الشرقي والشمالي الشرقي بدءا من اليوم الاثنين، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من التدريبات المتتالية غير المعتادة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

وقالت إدارة الأمن البحري إن المرحلة الأولى من التدريبات ستُجرى اليوم الاثنين في بحر بوهاي، قبالة ميناء تشينهوانجداو في شمال شرق البلاد.

وأضافت الإدارة في منشور منفصل أن المرحلة الثانية، التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية، ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر قبالة سواحل مدينة ليانيونجانج.

وأكدت على أن الإبحار سيكون محظورا في هذه المنطقة. وقامت الصين أيضا بأنشطة عسكرية متكررة قريبا من تايوان التي تعتبرها بكين إقليما منشقا، وشكت من قيام الجيش الأمريكي بمهام متكررة في بحر الصين الجنوبي.

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