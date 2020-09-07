شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات عسكرية صينية ترفع حالة التوتر الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة الأمن البحري إن المرحلة الأولى من التدريبات ستُجرى اليوم الاثنين في بحر بوهاي، قبالة ميناء تشينهوانجداو في شمال شرق البلاد.
وأضافت الإدارة في منشور منفصل أن المرحلة الثانية، التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية، ستنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر قبالة سواحل مدينة ليانيونجانج.
وأكدت على أن الإبحار سيكون محظورا في هذه المنطقة. وقامت الصين أيضا بأنشطة عسكرية متكررة قريبا من تايوان التي تعتبرها بكين إقليما منشقا، وشكت من قيام الجيش الأمريكي بمهام متكررة في بحر الصين الجنوبي.
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