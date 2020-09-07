نشر الإعلامي اللبناني رودولف هلال مقطع فيديو مُتداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأم تعنّف طفلها بطريقة وحشيّة بدون تحديد مكان وزمان وقوع الحادثة، وحذر من أن المشاهد قاسية. وعلق هلال على الفيديو بالقول: "الناس خسرت الرحمة بقلوبها! كيف فيها تعنّف وتضرب طفل بهالطريقة؟!!" وأضاف: "يجب متابعة الموضوع فوراً وتوقيف المعتدية المتوحشة وإنزال أقصى العقوبات فيها!" Advertisements وبعد الضجة الواسعة والتفاعلات التي أثارها هذا الفيديو، أعادت سيرين عبد النور نشر الفيديو وعلقت بحرقة قلب على تصرف هذه الأم، اذ كتبت: "يتكسرو اديكي انشالله يا هالشيطانة ... يا الله دخيلك ناس عم تموت وتعيش تتجيب طفل، وناس بتعنفهن وبتقتلهن ...." واختتمت: "يقبر قلبي يا حبيبي انت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أم تعنف طفلها بوحشية... وسيرين عبد النور تعلّق بحرقة قلب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.