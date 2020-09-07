بالصور.. ألسنة لهب تلتهم خيم اعتصام في الحبوبي

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع في ساحة اعتصام مدينة الحبوبي بمحافظة ذي قار، ما أسفر عن احتراق بعض خيم الاعتصام المنصوبة في الساحة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأنباء الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع جراء تماس كهربائي".