وقال السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نظرا لانتشار خبر الإجراء الإحترازي الذي اتخذته السفارة العراقية في انقرة بصورة واسعة نوضح أنه بعد التأكد من وجود إصابة بكوفيد-19 مساء أمس الأحد داخل مبنى السفارة وحفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين تقرر تأجيل المراجعات القنصلية التي كانت مخططة لأيام الأثنين والثلاثاء والاربعاء من كل إسبوع الى الإسبوع المقبل للسماح أولاً بتعفير بناية السفارة وثانيا للقيام بفحص جميع العاملين في السفارة وعوائلهم بمن فيهم السفير".



وتابع، "نظرا للزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في أنقرة حسب آخر تصريح لوزارة الصحة التركية نتوقع ان تستغرق الفحوصات ونتائجها ما بين 48 الى 72 ساعة فإن الموظفين مدعوون للعودة للدوام فقط بعد الحصول على نتائج فحوصاتهم التي تثبت عدم وجود إصابة، وسيكون يوم الخميس 10 أيلول يوم دوام معتاد لكادر السفارة أما المراجعات القنصلية فتبدأ يوم الإثنثن 14 أيلول، أما بالنسبة للمراجعات الإضطرارية المتعلقة بشهادات الوفاة وتسفير الجثمانين أو غير ذلك فستكون مستمرة بدون إنقطاع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة العراقية بتركيا تصدر توضيحا عن إغلاقها بسبب إصابة احد موظفيها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.