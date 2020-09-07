الأمم المتحدة تعلن عن ترتيبات لعلاج مرضى غزة بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن ترتيب مؤقت لخروج المرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج.
وقال ملادينوف، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم الاتفاق على ترتيب مؤقت لدعم المرضى الفلسطينيين والمرافقين من قطاع غزة للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية خارج القطاع".
وألمح ملادينوف ضمنا إلى أنه تم التوصل إلى هذا الترتيب من خلال المسؤولين الأمميين في الأراضي الفلسطينية.
ولم يفصح ملادينوف عن طبيعة الآلية الجديدة.
ولم يتمكن آلاف المرضى من الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات في إسرائيل أو الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل نهاية يونيو/حزيران الماضي، إثر قرار إسرائيل ضم 30% من مساحة الضفة الغربية.
وزاد انتشار فيروس كورونا منذ نحو أسبوعين من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.
وثمة العديد من الأمراض التي لا علاج لها في قطاع غزة مثل السرطان وأمراض الكلى والقلب.
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