شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و438 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 57,506 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.



وكشفت عن 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و438 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

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