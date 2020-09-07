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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تصبح ثاني أكثر دولة بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
باتت الهند، الإثنين، ثاني أكثر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بنحو 4.2 مليون حالة.
ووفق حصيلة "فرانس برس"، تجاوز عدد إصابات كوفيد-19 في الهند ذاك المسجّل في البرازيل لتصبح الدولة الآسيوية هي الثانية لجهة عدد الحالات على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة.
وسجّلت الهند 4,20 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، بحسب بيانات وزارة الصحة، مقارنة بـ4,12 مليون إصابة أعلنت في البرازيل و6,25 مليون في الولايات المتحدة.
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