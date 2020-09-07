خبير في الموارد الطبيعية يكشف عن آخر المستجدات في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد كارثة الفيضانات التي ضربت السودان وأجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، كشف خبير في شؤون الموارد الطبيعية في إفريقيا ما يجب على الخرطوم فعله لتخفيف الأزمة الحالية، وتقليل فرص تكرار الآثار المدمرة للفيضانات مستقبلا.



وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث والدراسات الإفريقية عباس شراقي ، إن الفيضانات أمر متكرر في السودان، لكن هذا العام تخطت الحد الطبيعي.

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وأشار شراقي إلى وجود مؤشرات قبل أشهر بأن السودان سيتعرض لموجة فيضانات أشد من المعتاد، بعد سقوط أمطار غزيرة في المنطقة الاستوائية في مايو الماضي، ووصول منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا لأعلى معدل في التاريخ.

وقال الخبير: "غالبا ما يعقب الأمطار الغزيرة في المنطقة الاستوائية، أمطار غزيرة أخرى على السودان وإثيوبيا".

وتابع: "لتخفيف الآثار المدمرة للفيضانات، يحتاج السودان بعض المعدات لفتح الطرق وإنقاذ السكان المعزولين بسبب المياه".