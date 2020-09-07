رقم قياسي لإصابات كورونا في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأحد، عن تسجيل 2234 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 72.394 حالة.

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ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.997.659 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1361 حالة، بينما تم التأكد من 1345 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 55.274، وفق صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.