عمرو أديب: السودان تواجه تحديات كثيرة ومساندة مصر للشقيقة واجب ملزم

قال الإعلامي عمرو أديب إن مساندة السودان واجب ملزم لمصر وهذا حق السودان علينا ويجب أن نقدم كل الدعم المستمر اللامنقطع حتى تقف الشقيقة الجنوبية على قدميها وتعبر هذه المحنه باذن الله.

وأوضح أديب عبر صفحته الشخصية تويتر:" السودان يواجه الكثير من التحديات فى وقت واحد ولكنها ستنجح حتما فى عبور كل المصاعب التى تواجهها".

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالسودان من ارتفاع جديد في منسوب نهر النيل و نبهت سلطات الدفاع المدني في ولاية نهر النيل المواطنين لا سيما القاطنين على نهر عطبرة من ارتفاعات متوقعة في مناسيب نهر النيل ونهر عطبرة، ودعت لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة، للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

قالت وكالة الأنباء الرسمية سونا، إن مناسيب الفيضان في شمال السودان سجلت انخفاضا تراوح بين 4 و10 سنتمترات، وبلغ منسوب نهر النيل الرئيسي 16.24 متر، بلغ بانخفاض 4 سنتمترات، ومرتفعة عن فيضان العام الماضي 1.05 سنتمتر، في وقت بلغ فيه منسوب نهر عطبرة، أحد روافد نهر النيل الموسمية 15.46 متر، بانخفاض 10 سنتمترات عن آخر منسوب، وبارتفاع قدره 1.07 سنتمتر عن فيضان العام الماضي.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيضان إلى 101 واجتاحت مياه النيل وروافده عدة مناطق، بما في ذلك محل إقامة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المطل على النيل الأزرق، واضطرت قوات الدفاع المدني لإقامة الحواجز الترابية للحيلولة دون غمر المنزل كليا بالمياه. كما فاضت المياه على «شارع النيل» المجاور للقصر الرئاسي والوزارات المهمة في الخرطوم.