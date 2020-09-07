الإقبال يتزايد على المستشفى المغربي في بيروت والمستفيدون من خدماته يقاربون العشرة آلاف

قدم الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي في بيروت، الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لإقامته بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين، جراء انفجار ميناء العاصمة، 22 ألفا و357 خدمة طبية لفائدة المتضررين من الحادث.

واستهدفت الخدمات الطبية للمستشفى العسكري الميداني المغربي في بيروت، خلال الفترة ما بين 10غشت الماضي، و 6 شتنبر الجاري، 9698 شخصا تلقوا علاجات، وفحوصات، وخدمات طبية عديدة، شملت مختلف التخصصات.

وأجرى الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي في بيروت، الذي يكرس القيم المثلى للتضامن الفعال للمملكة تجاه لبنان، المتضرر من آثار الانفجار، 155 عملية جراحية في مختلف التخصصات، التي يوفرها المستشفى، من بينها الجراحة العامة، وطب العظام والمفاصل، والدماغ، والأعصاب، والعيون، والأنف، والأذن، والحنجرة، والنساء، والتوليد، وجراحة الحروق، والجراحة التقويمية، والانعاش، والتخدير، والمستعجلات، وطب الأطفال، والطب العام.

كما سهر المستشفى العسكري الميداني المغربي في بيروت على تقديم خدمات علاجية أساسية متعددة، من بينها 619 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية، وإجراء 1772 فحصا بالأشعة، منها 697 للفحص بالصدى، فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة 7678 شخصا.

وقال الطبيب الرئيسي للمستشفى العسكري الميداني المغربي في بيروت، الكولونيل ماجور شكار قاسم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المستشفى، الذي أقيم بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شهد، خلال الأسبوع الماضي، إقبالا مكثفا للمرضى المتضررين من الانفجار، ومختلف الشرائح المجتمعية اللبنانية، وغيرها من الجنسيات الراغبة في الاستفادة من الخدمات الطبية للمستشفى.

وأضاف شكار، البروفسور الأخصائي في جراحة العظام والمفاصل، أن الطاقم الطبي للمستشفى يواصل بالجدية المعهودة تقديم خدمات طبية نوعية في مختلف التخصصات، مع مراعاة الاحترام التام للتدابير الوقائية، والاحترازية من فيروس “كورونا”.

وتابع المتجدث نفسه أن المستشفى يستقبل العديد من حالات الاكتئاب، والتوتر، الناتجة عن صدمة الانفجار المدمر (كبار، وصغار) والتي استدعت تقديم خدمات طبية نفسية متكاملة من العلاج النفسي الدوائي، والتدخلات، والجلسات العلاجية، والمواكبة، والدعم النفسي من قبل الطبيب المختص.

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وأشار شكار إلى أن المستشفى يشهد، يوميا، استقبال حالات مرضية وافدة من مستشفيات محلية، وذلك مساهمة منه في تخفيف الضغط على مختلف المؤسسات الصحية.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية، وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار المفجع، الذي وقع في ميناء بيروت، مخلفا العديد من الضحايا، وخسائر مادية جسيمة.

وأعطى الملك تعليماته لإرسال، وإقامة مستشفى عسكري ميداني في بيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث.

وقضت بيروت في الرابع من غشت الماضي، ليلة دامية جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأزيد من ستة آلاف جريح، فضلا عن خسائر مادية هائلة، تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة، ومخزنة، منذ عام 2014.