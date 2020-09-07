طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب مدارية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا داخل منطقة سوس و الشياضمة، والجنوب-الشرقي و جنوب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب على السواحل، مع قطرات مطرية جد خفيفة و محلية ستهم السواحل الوسطى و الواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تشكل سحب مدارية ستهم الأقاليم الجنوبية و ستكون مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية و محلية، مع تمركز سحب غير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلس و الجنوب -الشرقي مع نزول قطرات مطرية و رعد محلي.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبات من الرياح القوية بعض الشيء ستهم المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى و الأقاليم الجنوبية، مع هبوب زوابع رملية محلية بأقاليمنا الجنوبية و جنوب المنطقة الشرقية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و 26 درجة بالجنوب الشرقي داخل كل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، والسايس، والسهول الغربية للأطلس و هضاب الفوسفاط، و ما بين 17 و 22 درجة بالسهول الأطلسية، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس و المنطقة الشرقية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 41 و 44 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، و ما بين 37 و 42 درجة بداخل منطقتي سوس، والشياضمة و عبدة، وسهول كل من تادلة، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط و الجنوب-الشرقي ما بين 32 و 37 درجة بباقي السهول الداخلية الأخرى و الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 26 و 32 درجة بالواجهة المتوسطية، وسهول المحيط ألأطلسي و شمال المنطقة الشرقية، وما بين 23 و 28 فوق المرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية،و بالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الأطلسي.