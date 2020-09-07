أكاديمية التعليم بجهة الشمال تُقر نظام التعليم بالتناوب وعن بعد بالأحياء الموبوءة -التفاصيل

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة-تطوان-الحسيمة عن قرار اعتماد نمط التعليم بالتناوب في المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية بالمديرية الإقليمية لطنجة أصيلة، باستثناء المؤسسات الواقعة ببعض أحياء مدينة طنجة التي سيتم فيها اعتماد التعليم عن بعد.

وأشار بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أنه بتنسيق مع ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تقرر أن الأنماط التربوية التي سيتم اعتمادها بالمديرية الإقليمية طنجة-أصيلة هي نمط التعليم بالتناوب بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية، العمومية والخصوصية، مستدركا أنه تم استثناء المؤسسات التعليمية المتواجدة بمناطق بني مكادة والمرس ومغوغة بمدينة طنجة والتي سيتم فيها اعتماد التعليم عن بعد.

وأوضح المصدر نفسه أن الأحياء المعنية بالتعليم عن بعد بمنطقة بني مكادة والمرس تتمثل في بئر الشفا، وأشناد، وبن ديبان، وتجزئة الخير، وسيدي إدريس، وبني ورياغل، والمرس، والضحى-البركة، وبني سعيد، والحراريين، والزموري، والسعادة، والزموري الوهابي، والوردة، والجيراري، والحداد، وبوحوت، وظهر القنفوذ، وحومة السوسي، والهناء، وأحياء العوامة الشرقية والغربية، والمجد، والزهراء، والركايع، والبوغاز، والموظفين، ومولاي سليمان، وفلورانسيا.

أما بمنطقة مغوغة، فقد أفادت الأكاديمية بأنه تم استثناء المؤسسات التعليمية الواقعة بأحياء بنكيران، وأرض الدولة، ومغوغة الكبيرة ومغوغة الصغيرة، والشرف، والأمل، وحي مغوغة.

وخلصت الأكاديمية إلى أنها ستستمر في التواصل مع كل الفعاليات المعنية والمتتبعة ومع الرأي العام وفق ما يقتضيه المستجد في الموضوع.